Yves Duteil touche Anne-Laure et Sara au cœur en jouant "Prendre un enfant par la main" en visioconférence

Viva for Life, c’est un élan incroyable de solidarité, mais aussi 144 heures chargées en émotion. Yves Duteil a chanté Prendre un enfant par la main à Sara De Paduwa et Anne-Laure Macq en visioconférence. Les deux animatrices étaient évidemment touchées par ce cadeau à l’antenne.

Est-ce vraiment la peine de vous le rappeler ? Depuis la première édition de Viva for Life en 2013, Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil est la chanson la plus demandée par le public.

En 2021, ce morceau est à nouveau le plus sollicité par les personnes qui font un don sur le site web de Viva for Life et par téléphone. Après plus de 110 heures de marathon radio pour nos trois animateurs sur 144h, elle a déjà été demandée à 237 reprises. Angèle avec Bruxelles je t’aime et le Grand Jojo avec Jules César montent sur les deux autres marches du podium à mi-parcours.

Yves Duteil, qui a récemment publié Chemins de liberté, une autobiographie accompagnée d’un coffret 4 CD’s, revenant sur sa carrière et ses meilleures rencontres, tenait à soutenir la cause, même s’il ne pouvait pas être présent à Tournai.