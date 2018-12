Yves Duteil : "La notoriété des artistes doit servir à mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre."

Quand on lui demande ce que ça fait d'être le chanteur le plus demandé par les donateurs de Viva for Life, Yves Duteil est ému : "C'est touchant, et c'est tellement dans l'esprit de Viva for Life. Les années précédentes, je passais un coup de fil et cette année, j'ai dit "OK je viens!". " Rien que depuis lundi il y a eu 72 demandes et plus de 3000€ récoltés avec cette chanson.

"La notoriété des artistes doit servir à mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre."

"Entant qu'artiste on est en première ligne. Curieusement, les gens font beaucoup appel à vous, dans des situations de détresse par exemple. À ce moment-là, on réalise qu'on a la chance d'avoir le cadeau de la notoriété. Le public vous offre cette lumière dont certains sont privés et quand vous avez l'opportunité de faire tourner le projecteur vers des causes qui sont justes et indispensables, il faut la saisir. Un artiste, c'est quelqu'un qui peut avoir ce pouvoir de faire tourner le projecteur, la caméra, le micro pour attirer la lumière vers quelque chose qui est dans l'ombre. C'est exactement le cas ici.

On peut basculer du jour au lendemain dans la précarité, on n'a rien fait pour. Il y a aucune culpabilité à avoir. Le malheur, quand il vous tombe dessus, il ne prévient pas. Et ensuite, c’est un enchaînement et on se retrouve dans un désespoir tel... Mais parfois, il suffit d'un regard, d'un geste, d'une main tendue, de bras ouverts et tout d'un coup, la donne change : on n'est plus tout seul. On a l'espérance qui revient et c'est ça aujourd'hui, c'est ce que vous faites. C'est ce que font les associations en général.

Cette lumière que l'on capte, nous les artistes, on a la possibilité de la restituer un petit peu pour éclairer des causes qui le méritent. Je trouve que ça c'est un vrai cadeau aussi."