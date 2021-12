Yohan remercie Viva for Life : "Sans le Triangle, j’aurais perdu ma fille"

Yohan est le papa d’une petite fille qu’il élève seul. L’année passée, sur notre antenne, il avait accepté de nous partager son histoire . 1 an après, il se remet de ces moments difficiles grâce à l’association Triangle, financé par Viva for Life.

Yohan est le papa d’une petite fille qu’il élève seul. L’année passée, à la télévision, il avait accepté de nous partager son histoire. 1 an après, il se remet de ces moments difficiles grâce à l’association Triangle, financé par Viva for Life.

Témoignage de Yohan - Viva for Life - 19/12/2021 Yohan est le papa d’une petite fille qu’il élève seul. L’année passée, à la télévision, il avait accepté de nous partager son histoire. 1 an après, il se remet de ces moments difficiles grâce à l’association Triangle, financé par Viva for Life.

En juillet 2020, Yohan se retrouve du jour au lendemain à la rue avec sa petite fille de 3 ans. Ne sachant pas vers qui se tourner, il a longtemps cherché un abri. Malheureusement pour lui, il s’est trouvé face à une réalité très compliqué, il y a très peu d’abris pour les papas avec enfants…



C’est à l’association Triangle, un accueil de jour et de nuit financé par Viva for Life à Charleroi, que lui et sa fille vont finalement trouver refuge. Plus qu’un toit, ils y trouveront du réconfort et un soutien moral en ce moment sombre.

"Sans le Triangle, j’aurais perdu ma fille… Je ne remercierai jamais assez Viva for Life pour cela. C’est pourquoi les gens ne doivent pas se lasser de donner car la misère ce n’est pas qu’en période de fête. Elle est là toute l’année et c’est contre ça que les associations travaillent."