Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à organiser des défis au profit de Viva for Life. La 6ème édition est sur les rails. Nous serons présent une nouvelle fois à Nivelles du 17 au 23 décembre... et on attendant, on compte sur vous!

Alors si vous aussi, vous désirez organiser un défi au profit de l'opération, vous pouvez télécharger notre document PDF d'accréditation http://bit.ly/vflDEFI et le renvoyer à defivfl@rtbf.be

Nous nous recontacterons au plus vite...