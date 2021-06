Vous voudriez organiser un défi Viva for Life mais vous avez encore des craintes ? Nous les passons en revue avec vous !

Voici les 5 a priori les plus courants concernant l’organisation d’un défi. 5 craintes qui, vous le verrez, n’en sont pas vraiment…

1. « Cela demande beaucoup de temps et de moyens logistiques »

© Tous droits réservés Une page de collecte, quelques SMS et e-mails à son entourage pour les inviter à marcher pour la bonne cause… et le tour est joué ! Avec son défi Balades pour la Life, Matthieu, habitant de Masnuy Saint Pierre, propose de se balader et donner tout naturellement. "Seul, à deux, trois, quatre ou… le compte est simple : 1 km de balade cette année par personne, c’est 1 euro que vous décidez d’offrir." Du côté de Molenbeek, Myriam a choisi de collecter à l’occasion de ses 56 ans. "Mon plus beau cadeau d’anniversaire ? Faites un don pour Viva for Life !" C’est la troisième année consécutive qu’elle organise cette belle initiative solidaire. Simple et efficace, non ?

2. « Collecter en ligne, ce n’est pas facile »

3. « Je suis trop jeune pour me lancer »

© Tous droits réservés Après s’être challengé de parcourir l’équivalent de l’ascension du Mont Blanc dans la région du Luxembourg, voilà que Siméon, 5 ans et demi, accompagné de ses parents, relèvent un second défi : la vente d’une bière étiquetée en référence à son premier défi, "la Grimpette à Siméon". Et 1.672€ supplémentaire ajouté à sa collecte !

A Fauroeulx, c’est Clarisse, 10 ans, qui met la main à la pâte pour vendre un maximum de biscuits pour Viva for Life.

4. « Je suis trop âgé.e pour me lancer »

© Tous droits réservés La Résidence Sart Saint Nicolas se mobilise à nouveau cette année avec son défi "Viv’la récup" ! Au départ de la récup’ d’objets et de matériaux divers, les participants s’appliquent à redonner vie à ceux-ci via des ateliers créatifs qui ont lieu toute l’année. De beaux moments de convivialité, de rencontre et d’échange entre résidents, membres du personnel, familles et proches. Un compteur géant, placé au cœur de la Résidence, continue de grimper au fil des ventes. De quoi motiver les participants et faire monter l’excitation en attendant le retour de l’opération en décembre !

5. « Je travaille dans le secteur associatif, est-ce que je peux me mobiliser ? »

L’asbl "Un geste pour Evalentine" récolte des fonds pour soutenir les familles d’enfants atteints d’un cancer. Depuis un an, l’asbl réalise les rêves d’enfants malades en leur offrant une après-midi baptême en supercar (Ferrari, Porsche, Lamborghini, etc.). Pour soutenir Viva for Life, l’asbl va réaliser un tour auto avec 100 supercars au départ de Messancy jusqu’à Spa-Francorchamps, réaliser 2 tours de circuit et finir à l’Atomium. 90 personnes pourront réserver leur place comme passager et 10 enfants seront invités à participer au baptême. L’argent récolté sera divisé entre Viva for Life et l’asbl "Un geste pour Evalentine".