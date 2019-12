Vous manquez d'inspiration pour faire un don ?

Le magnifique medley de Sara - Viva For Life 2019 - 19/12/2019 Lorsque vous faites un don pour Viva for Life, vous avez l’opportunité de choisir un titre à diffuser à l’antenne. Plus tôt dans la journée, nous vous demandions de faire bouger le top 5 des chansons les plus demandées. Sara a voulu vous donner un coup de pouce... ou devrait-on dire que le défi qu'on lui a lancé pourrait vous inspirer !