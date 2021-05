Votez pour les animateurs de Viva for Life aux AZAP Awards

Les grandes vacances approchent et avec elles la saison des bulletins pointe le bout de son nez. Depuis quelques années, Azap récompense et met en avant tous ceux qui ont fait l’actu des médias belges francophones via les AZAP Awards.

Cette année encore, les animateurs de Viva for Life sont nommés :

En 2020, notre trio au grand cœur avait été récompensé par le jury et public. Continuez de soutenir vos animateurs préférés... A vos votes !