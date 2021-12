Viva for Life : Ykons met le feu à la Grand-Place de Tournai

Ykons, le groupe liégeois qui déchire était sur la Grand-Place de Tournai lors de son showcase pour Viva for Life.

Ykons, c’est au départ un groupe de 5 musiciens liégeois: Renaud, Yann, Patrick, David et Ben. Ils ont commencé par un premier album dont ils n’étaient pas fiers. Après une remise en question sur leur style et leurs morceaux, les 5 amis ont décidé de changer complètement de style et prendre le nom d'Ykons. Et c'est ce style unique qu'on a pu entendre ce soir.