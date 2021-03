Viva for Life : votre incroyable générosité finance 151 projets de terrain

2020 s’est officiellement clôturée sur une note positive, celle de la solidarité ! Grâce à la mobilisation impressionnante des donateurs de Viva for Life , l’opération peut aujourd’hui octroyer des financements à 151 associations qui effectuent un travail essentiel auprès des familles en Wallonie et à Bruxelles.

L’enjeu était particulièrement crucial cette année, à l’heure où la crise sanitaire aggrave la situation de familles et plonge de nouveaux foyers dans la précarité. Grâce aux nombreux dons récoltés en décembre dernier, Viva for Life peut aujourd’hui annoncer le financement de 151 projets d’associations pour agir dès les premières années de vie des enfants.

L’objectif des financements est de permettre aux associations d’ agir dès les premières années de vie des enfants et d’accompagner au mieux les parents au quotidien, car c’est en agissant durant ces années décisives que l’on peut limiter l’impact de la pauvreté sur leur développement et leur avenir. 57% des projets financés visent ainsi l’éveil des jeunes enfants de 0 à 3 ans, et 43% favorisent l’épanouissement des 3-6 ans.

© Viva for Life

Cette année, grâce à la grande générosité du public, Viva for Life peut financer sept projets de grande envergure de rénovation ou d’acquisition d’un bâtiment. Ces associations vont pouvoir, grâce au financement de Viva for Life, améliorer l’accueil de enfants et familles au sein d’un lieu plus chaleureux, adapté et sécurisant.

Favoriser le bon développement des enfants passe aussi par un accompagnement de qualité (79% des projets financés), des moyens de déplacement pour accéder aux structures d’aide et de socialisation (2%), et des lieux d’accueil en suffisance et adaptés (19%).