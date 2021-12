Viva for Life : une marche parrainée revisitée par les écoles tournaisiennes

Il aura fallu 22 écoles, 4000 élèves et 67km pour relayer un magnifique chèque jusqu’au cube de Viva for Life grâce à une marche parrainée en relais entre écoles.

Sandrine, représentante des écoles libres fondamentales de Tournai, explique le défi collaboratif entre écoles tournaisiennes. "Nous avons organisé une marche parrainée en relais. Les écoles les plus éloignées du centre de Tournai ont marché en se passant un drapeau d’écoles en écoles, jusqu’à atteindre les plus proches du cube, le tout en faisant augmenter leur collecte pour la rendre la plus importante possible."

Un chèque qui a donc pris du poids sur le chemin… pour atteindre la somme colossale de 24.000€ !

"En tant qu’écoles, nous sommes confrontés quotidiennement à la précarité de certains de nos élèves" explique Sandrine. "Nous avons des enfants qui arrivent sans collation mais aussi, plus grave, des enfants qui doivent malheureusement être retirés de leur famille par manque de sécurité. Nous sommes donc très sensibles à la cause défendue par Viva For Life."

Sous le slogan "Deux euros pour faire un heureux !", les écoles et les 4000 élèves participants avaient pour mission de récolter plus de 10 000€ au profit de l’opération. Un objectif largement atteint. Bravo à eux !