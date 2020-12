Viva for Life : une deuxième journée sous le signe de l’émotion, le récap en images

Le témoignage de Sylvie émeut Sara et Ophélie

Sylvie ne sait pas payer la collation saine de son enfant à l'école - Viva for Life - 19/12/2020

La journée a commencé fort avec le poignant témoignage de Sylvie, maman qui élève seule ses 8 enfants et tente par tous les moyens de joindre les 2 bouts. Elle ne peut donner 10€ pour les collations de son plus jeune enfant à son école : "Comment dire à un enfant qu’il n’aura pas la même que les autres". Des paroles qui ont touché Sara et Ophélie. Découvrez le témoignage complet de Sylvie.

Des premières larmes de joies

Les larmes de joie de Sara et Ophélie - Viva for Life - 19/12/2020

Moment d'émotion dans le cube ce samedi matin. Vous avez été nombreux à faire part de vos messages de soutien. Sara et Ophélie ont pu découvrir certains d'entre eux diffusés sur les réseaux sociaux. Très émues par vos encouragements, les deux animatrices n'ont pas pu retenir leurs larmes de joie. Revivez ce joli moment avec les deux animatrices. ► A lire aussi : Frédéric François se confie à Viva for Life : lui aussi a eu recours aux banques alimentaires lorsqu'il était enfant

Une dose de fun aussi avec des billes en folie

Le deuxième défi des animateurs, lancé hier soir a rapporté 29.029 euros à la cagnotte de l’opération ! La mission des animateurs était d’organiser un grand tournoi de billes pendant 24h sur un parcours rempli d’obstacles qu’ils ont construit eux-mêmes. Au total, 100 billes représentant chacune un auditeur ont fait la course puis ont été tirés au sort pour entrer dans la compétition pour gagner des cadeaux.

Les artistes continuent de se mobiliser sur place

Les Frangines, Joane, Pablo Andres, Tibz, Tryo et GuiHome étaient sur place aujourd’hui pour partager leur expérience, soutenir la cause et offrir un moment musical ou humoristique aux animateurs confinés et aux auditeurs de Viva for Life.

Et comme toujours, MERCI pour votre générosité !

Rendez-vous dimanche 20 décembre avec notamment Grand Corps Malade et Mosimann.