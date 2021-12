Viva for Life : une classe d’Evere attendrit la Grand Place de Tournai avec une chorégraphie trop mignonne

Il n’y a pas d’âge pour se mobiliser ! Cette année encore, le grand concours de la Choré des Classes au profit de Viva for Life a mobilisé de nombreux enfants aux 4 coins de la Belgique. Les gagnants sont venus danser à Tournai devant le cube sous les yeux attendris de Sara De Paduwa et Marco Leulier.

Chaque école participante à la Choré des classes a ainsi pu inventer une chorégraphie sur Ani Kuni, l’hymne de Viva for Life que Polo & Pan a joué en live lors du prime d’ouverture de l’opération. Les différents enchaînements de pas de danse ont ensuite été soumis au jury de la Choré des Classes, représenté par l’équipe des Niouzz et Anaé, jeune danseuse de l’école carolo 2Mad. En tout, ce sont 10 écoles et de nombreuses classes qui se sont investies et ont concouru dans l’espoir de remporter le titre de la meilleure choré et de se représenter devant les animateur.rices du cube de verre.