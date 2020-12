Viva for Life : une 5e journée en larmes et en chansons !

Résumé du 5e jour de Viva for Life - Viva for Life - 22/12/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Viva for Life en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Défi culinaire "Président" : une bonne soupe au brie

De la soupe au brie en préparation © VFL Sara, Ophélie et Adrien ont reçu leur 5e défi : préparer une délicieuse soupe au Brie ! Ils ont eu 24 heures, du 21 au 22 décembre, pour réunir les 9 ingrédients dans le cube de Viva for Life et se mettre aux fourneaux. Un défi relevé haut la main grâce aux bonnes réponses des enfants aux devinettes lancées par les animateurs afin de trouver tous les ingrédients pour confectionner cette soupe. 15.190 € ont ainsi été rajouté à la cagnotte!

Sara, très émue face aux témoignages

Valérie : "Les anniversaires et les fêtes sont les moments les plus difficiles" - Viva for Life -... Vivre dans la précarité c’est aussi devoir se passer de certains petits plaisirs de la vie comme les anniversaires ou encore les fêtes de fin d'année. Valérie, maman de 4 enfants, a connu cette situation après s’être retrouvée seule et endettée suite au décès de son mari. Son témoignage a touché Sara de Paduwa en plein coeur.

Les problèmes gastriques de nos animateurs

6 images Pas facile le régime des animateurs © MARTIN GODFROID

Les animateurs de Viva for Life sont confinés dans le cube et ne peuvent manger que du liquide. Un régime alimentaire qui, vous vous en doutez, n’est pas des plus facile à tenir et ce, surtout avec des horaires de lever et coucher complètement décalés et le peu d’heures de sommeil. Un combo que l’on peut imaginer difficile à tenir pour les intestins de nos animateurs.

Le blind test en live avec Mister Cover

6 images Mister Cover pour le Blind Test © MARTIN GODFROID Sara, Ophélie et Adrien mettent le feu ! © MARTIN GODFROID

Ce soir, c'était Mister Cover qui est l'invité d'honneur. Cette année n'a pas pu voir le blindtest de Viva for Life à Liège comme d'habitude mais qu'à cela ne tienne, il sera fait comme le reste de l'année : en ligne! On s'est habitué aux apéros en ligne, au travail en ligne, alors on n'a pas eu peur de participer au blind test en ligne !

8.611€ pour grimper la tour Reyers pendant 12 heures

6 images Ils ont grimpé le Mont blanc pour Viva for Life © MARTIN GODFROID

C'est le défi fou que David Bertrand, Sébastien Georis et Frédéric Gersdorff s'étaient donné : en équipe-relais, ils ont grimpés les 476 marches de la Tour Reyers (70 mètres) pendant 12 heures ce mardi 22 décembre. Soit un peu plus que l'ascension du Mont Blanc (4810 mètres) depuis le niveau de la mer.

La crise nous plonge dans une réalité difficile qui touche chacun d’entre nous: nous sommes éloignés de nos proches, notre vie a été bousculée. Nous n’avons pas de prise là-dessus … mais ce que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est penser au monde de demain. Faire un don à Viva for Life c’est augmenter les chances des enfants qui vivent dans la précarité d’avoir un avenir meilleur ! En 2020, soyons tous solidaires