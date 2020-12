Viva for life : un troisième défi olympique réussi pour Sara, Ophélie et Adrien - Viva for Life...

Pour ce troisième défi, Sara, Ophélie et Adrien ont en effet participé à 8 disciplines olympiques avec les moyens du bord. Ce qui veut dire que casseroles, papier toilette, ou encore planche à repasser ont servi d’accessoires pour réaliser les meilleurs temps et les meilleures figures ! Nos animateurs ont tout donné pou réussir ce défi et ils nous ont offert des scènes d'anthologie et de nombreux fous rires. Et ça a payé ! Le défi était certes sportif (et un peu dangereux, il faut l'avouer) mais il s'est également révélé lucratif puisque 10.000€ se sont ajouté à la cagnotte de l'opération. Bravo ! Revivez les meilleurs moments de ce troisième défi ci-dessous :

Le crawl bassinet : la 1re discipline Olympique du cube !

19h45 : c’est parti ! Le désormais mythique "oh ! oh ! oh !" a résonné dans le cube et nos 3 animateurs ont pu découvrir le contenu de la première boule de ce défi Olympique. La première discipline qui leur a été attribuée porte le doux nom de "crawl bassinet", rendue célèbre durant le confinement. Sara, Ophélie et Adrien ont désormais 24h pour effectuer quelques longueurs de nage en crawl… avec les moyens du bord. Vous l’aurez deviné, comme il n’y a pas de piscine à leur disposition, ils devront effectuer leur nage dans le vide, couchés sur une chaise ou une table, et plonger la tête dans une casserole remplie d’eau de temps à autre. Mais ce n’est pas tout : les invités devront également relever le défi sur la terrasse ! En attendant la mise en place du challenge, Ophélie a déjà revêtu son plus joli bonnet de bain pour s’échauffer !

L’escrime ou l’art de se chatouiller avec la pointe de sa brosse ou de son plumeau…

Après le javelot au papier toilette, le surf sur planche à repasser ou encore la course de vélo sur vélo d’enfants, voici le 5e défi olympique ! Samedi en début d’après-midi, la boule suivante leur demande de faire un combat d’escrime. Ophélie et Sarah font preuve d’une imagination débordante : les épées deviennent un plumeau et une brosse, tandis que le traditionnel masque d’escrime est remplacé pas… une passoire. Le combat est lancé. Qui sera la grande gagnante de ce combat d’escrime hors du commun ? L’œil est vif, les coups sont précis… mais une seule gagnante remportera la manche.

Un biathlon en tandem pour ce 6e défi olympique version confinée

Après un combat épique, Sara et Ophélie ressentent un petit coup de fatigue. Mais elles ne lâchent rien à l’approche de cette nouvelle épreuve ! Cette fois-ci, elles doivent réaliser un biathlon en tandem. Nos deux animatrices découvrent les consignes et se préparent à enfiler des planches en bois en guise de ski. Pour tirer elles devront se coucher, Ophélie semble aimer cette petite allusion…

C’est finalement Adrien et Sara qui s’y collent. Et on peut dire qu’ils ont la grande classe, n’est-ce pas ?

Un moment d'anthologie avec la superbe chorégraphie de Sara et Ophélie

À quelques heures de la fin du défi, Sara et Ophélie ont fait monter le défi d'un cran avec ce challenge de natation synchronisée (sans eau et à travers un plexi bleu, sinon c'est pas drôle).

Merci d'avoir participé au défi collectif d'Aqualibi !

Qui dit défi collectif, dit participation des auditeurs de Viva for Life ! Vous aussi, vous avez donc pu participer en réalisant une compétition loufoque à la maison avec des objets de la vie quotidienne : course d’obstacles dans le salon, surf sur une planche à repasser, course dans un sac à patates dans le jardin… Et vous avez été nombreux à le faire. Merci !

Viva for Life a un impact positif concret. Grâce à l’opération, les asbl ont pu augmenter la qualité de l’accueil des familles qui vivent dans la pauvreté.