Viva for Life : un premier défi praliné réussi par nos animateurs et 25.140 € de plus dans la cagnotte

Viva for Life, c’est aussi une série de défis pour nos trois animateurs. Tous les jours, Sara, Ophélie et Marco sont défiés par l’un de nos partenaires et ont 24 heures pour réaliser ces challenges. Et cela ne s’annonce pas si facile que cela… Heureusement, ils pourront compter sur vous ! Notre premier partenaire à nous lancer des défis cette année : èggo qui a fait faire 1000 pralines à nos animateurs !