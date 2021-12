Viva for Life : un marché de Noël virtuel à Mouscron, ou comment se mobiliser malgré le covid

Au marché de Noël du Collège Sainte Marie et du Centre l’Envol, pas besoin de CST ni de masque. En effet, pour la deuxième année consécutive, la visite se fait en ligne, confortablement assis.e depuis chez soi.

Si sa première édition de l’événement solidaire a eu lieu au sein de l’école en 2019, le marché de Noël virtuel mouscronnois s’est à nouveau tenu en ligne cette année. Mais cela n’a pas freiné les artisans dans leurs productions, bien au contraire.

Savons, bougies, paniers,… La page Facebook de l’événement a recensé de nombreux produits fait maison, réalisés par les petites mains des élèves du Collège Sainte Marie Mouscron, mais aussi par les résidents de l'Envol, centre pour adultes avec handicap.

"Dans un esprit d'ouverture au monde extérieur et à la différence, nous avons décidé de collaborer pour créer des produits dont les bénéfices partiront à d'autres enfants qui n'ont peut-être pas notre chance" explique Angélique, organisatrice du défi et enseignante au Collège Sainte Marie. "Chacun de son côté, nous avons réalisé des cadeaux de Noël tels que les traditionnels sablés, calendrier de l'Avent mais aussi des décorations de sapins, paniers de savons.. Pour les plus gourmands, nous proposions également des pots de chocos, cookies... Le tout via notre page Facebook"

Une mobilisation digitale qui leur a permis, cette année encore, de se mobiliser coûte que coûte, malgré le contexte sanitaire actuel. Un investissement et une énergie qui ont touché Ophélie. "Les organisateurs de défis se sont réorientés malgré les circonstances… C’est juste magique"