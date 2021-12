Viva for Life : un don anonyme incroyable de 12.500 euros en direct éblouit Marco

Une association anonyme fait un don de 12.500€ à Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2021 Les dons sont parfois petits et parfois grands, parfois même extrêmement généreux et anonyme. C'est le cas de ce don exceptionnel qui a surpris Marco à l'antenne cette après-midi : 12.500 euros ! Une entreprise qui a tenu à faire ce don ne manière anonyme pour ne pas se vanter de ce magnifique cadeau.