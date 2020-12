Viva for Life : un défi Hollywood réussi et des répliques de films cultes "à la belge" qui...

Après un troisième défi olympique brillamment réussi, c’est le monde d’Hollywood qui a rythmé les 24 heures suivantes dans le cube de Viva for Life. Nos trois animateurs ont en effet du recréer des grandes scènes de film "à la belge", qu’ils ont ensuite immortalisé à l’aide d’un appareil photo.

Les prochaines 24h seront rythmées par Hollywood pour ce 4e défi collectif - Viva for life -... Après un troisième défi olympique brillamment réussi, c'est le monde d'Hollywood qui va rythmer les prochaines 24 heures dans le cube de Viva for Life. Nos trois animateurs vont devoir en effet recréer des grandes scènes de film qu'ils devront immortaliser à l'aide d'un Polaroïd. Ce quatrième défi lancé par notre partenaire Planet Parfum promet d'être épique !

Revivez les meilleurs moments de ce défi Hollywood :

Le générique de Viva for Life version R2D2

20h30 : c’est parti pour le défi Hollywood dans le cube de Viva for Life avec Star Wars ! Ophélie Fontana se met déjà dans la peau de son personnage de R2D2 en interprétant le générique de l’émission, tandis qu’Adrien, déguisé en Skywalker, installe l’appareil photo. Comment ça, vous n’avez pas reconnu l’air ?

Viens ensuite la réinterprétation par Ophélie et Sara de l’une des scènes les plus mythiques de la saga… version wallonne ! Attention, fou rire assuré :

Les animateurs doivent enfin reproduire une photo du film. Et ils prennent ça au sérieux !

Spiderman version béwééééé : c’est chuper sympa

21h45 : le mythique "oh, oh, oh" résonne déjà pour la deuxième fois ce soir dans le cube. Après la scène culte de Star Wars, c’est maintenant à Ophélie et Adrien de reproduire une scène de spiderman… avec l’accent du brabant wallon. Et comme une image vaut mieux qu’un long discours, on vous laisse (re) découvrir la scène dans la vidéo ci-dessus.

Et bien sûr, s’ensuit la fameuse scène du baiser à immortaliser en photo :

Alors ? Crédible ou pas ?

Sara de Paduwa en Rose et Adrien Devyver en Jack pour le challenge Titanic

2h : encore un challenge Hollywood pour Adrien et Sara. Cette fois-ci, c’est la scène bien connue de Titanic qui est mise à l’honneur.

Si Sara semble à fond dans son rôle, on ne peut pas en dire autant d’Adrien. Aurait-il le mal de mer ?

Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Peut-être bien Ophélie…

Durant la nuit, Ophélie rejoue Jessica Rabbit mais version low cost avec quelques accessoires et un déguisement de sa composition.

Faites place au Prince Ali et ses princesses ! Ou l’inverse ?

16h30 : ♫ Faites place au Prince Ali ! Et vous allez voir c’que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la Superstar ♫ ♪

Et mention spéciale pour Adrien Devyver en Jasmine. Il faut avouer que la perruque lui va magnifiquement bien !

Fou rire garanti avec cette réinterprétation de la Grande Vadrouille par Sara et Ophélie

17h : la voix du père noël résonne à nouveau dans le cube. Cette fois-ci Ophélie et Sara doivent rejouer une scène de La Grande Vadrouille… en modifiant leur voix. L’une doit emprunter la voix de Sid dans l’âge de glace, l’autre doit prendre la voix de Mickey ou de Donald. Le résultat est sensationnel.

Ophélie et Sara ont ensuite enfilé les costumes mis à leur disposition dans le cellier pour reproduire la célèbre photo de Bourvil et de Funès. Et le résultat est franchement pas mal :

C’est bientôt la dernière ligne droite pour faire un don au profit de Viva for Life

Seul on n’arrive à rien. Si chacun de nous participe maintenant avec ses propres moyens, on peut tous ensemble contribuer à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !