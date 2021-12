Viva for Life : un défi électrique réussi grâce à vous, 35.897€ ajoutés à la cagnotte !

Orès a lancé un 3e défi pour nos animateurs dans le cube de Viva for Life ! Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier avaient 24h pour réaliser la série de challenges lancés par Orès, partenaire de l’opération. Il a fallu pédaler sec pour faire tourner le petit train électrique d’Orès, et lui faire faire 1000 tours en moins de 24h ! Heureusement, grâce à vous, le défi a été réussi haut la main et c'est Jean-Michel Brebant de chez Orès qui est venu remettre le chèque de 35.897€ qui s'ajoute à la cagnotte de Viva for Life !

Pour commencer, un peu de bricolage

C’est en compagnie d’Adrien Devyver et Livia Dushkoff que nos trois larrons ont découvert ce nouveau défi durant la nuit. Première chose à faire, créer "un circuit de fluide", c’est-à-dire une connexion électrique entre le train et les vélos, pour faire circuler le courant entre les deux. Bon, comme c’est un peu dangereux de jouer avec de l’électricité, ce circuit était symbolique. Tout ça semblait assez compliqué, même avec Adrien en chef de travaux. Heureusement, Inès, une petite fille présente sur la Grand-Place, a des conseils précieux à leur donner. Grâce à cela, cette première partie de défi est réussie !

Des wagons pas si faciles à faire

Notre équipe a ensuite dû construire des petits trains de marchandises avec des rouleaux de papier toilette, et de les propulser avec… des ballons ! Un classique des cours de sciences ou de technologie. Heureusement, Livia et Cyril Detaye sont là pour mettre la main à la pâte. Le tout, sous la surveillance de notre nouvelle cheffe de gare de la nuit, Ophélie. Une fois le véhicule prêt, encore faut-il parvenir à gonfler le ballon… et manifestement Livia a quelques difficultés…

Sara en cheffe de gare polyglotte, Marco en Bruce Willis

De grand matin, le 3e défi est lancé à Sara. Elle doit jouer à la cheffe de gare, et faire une annonce en trois langues différentes : français, néerlandais et allemand. La phrase en question : "Le train à destination de Tournai arrive en gare, voie numéro 6, bienvenue". Elle a eu besoin de l’aide du fanwall, et d’Eric, un sympathique auditeur qui lui indique comment prononcer correctement. On ne garantit rien pour l’accent, mais le cœur y est ! Quelques bafouilles plus tard, c’est un nouveau défi réussi pour nos animateurs !

Pendant que le public est nombreux à se relayé sur les selles, Marco reçoit le prochain défi : prononcer une annonce à la manière de Bruce Willis ! Heureusement, la voix grave (et peut-être un peu fatiguée ?) de notre animateur relève le challenge !

Le défi collectif est réussi !

En début d’après-midi, le train a parcouru ses 1000 tours ! Merci à toutes les personnes qui ont transpiré pour pédaler à la force de leurs mollets, et faire réussir ce défi !

Les animateurs jouent les électriciens

Pour le défi de la 5e boule, nos animateurs doivent jouer les électriciens pour résoudre un casse-tête et relier correctement les batteries d’un petit manège électrique avec des ustensiles métalliques se trouvant dans le cube. Direction la cuisine pour récupérer des fourchettes et des cuillères. Après quelques vaines tentatives d'Ophélie, Sara l'avoue : "Moi, je suis une clette en physique !" Après presque 3 heures de galère et de tentatives, le défi est réussi (non sans un coup de main extérieur) : Le manège fonctionne ! 500€ de plus dans la cagnotte !

Ophélie relève le défi du téléphone rose

Pour le 6e et dernier défi lancé par Orès, c'est au tour d'Ophélie de jouer la cheffe de gare. Après les annonces polyglottes et à la Bruce Willis, elle a dû se mettre en mode téléphone rose. Notre animatrice a réussi le défi haut la main et n'a pas fait une mais deux annonces sous le regard amusé de Sara.

Si les animateurs se démènent pour réussir tant de défis, c’est pour faire augmenter la cagnotte ! Viva for Life a un impact positif et concret. Grâce à l’opération, l’année dernière 151 asbl ont pu augmenter la qualité de l’accueil des familles qui vivent dans la pauvreté.