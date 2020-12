Viva for Life : un beau moment de complicité entre Paul El Karrat et Adrien Devyver

Atteint du syndrome d’Asperger , celui que l’on surnomme Wiki Paul a séduit le public par ses 152 victoires et son immense culture générale alors qu’il n’était âgé que de 20 ans. Paul a récemment publié un livre Ma 153e victoire dans lequel il se confie sur son quotidien et son expérience de l’émission.

En plus des nombreux artistes, diverses personnalités bien connues de la télévision viennent également soutenir la cause de Viva for Life. C’est le cas de Denis Brogniart et Maud la gagnante belge de Koh-Lanta et, ce samedi soir, d’un des grands vainqueurs de l’émission Les 12 coups de midi, Paul El Kharrat .

Alors qu’il a toujours eu des difficultés à socialiser depuis son enfance, Paul s’est pourtant lancé dans la folle aventure des 12 coups de midi, une émission regardée par des millions de téléspectateurs au quotidien. Avec son sourire, sa spontanéité et son authenticité, il s’est fait porte-drapeau de l’autisme Asperger . "C’est toujours bien de parler de sa différence, surtout pour quelque chose qui parle finalement à beaucoup de gens, qui n’ont pas eu les moyens ou l’instant pour pouvoir l’écrire et qui sont toujours dans le flou" commente-t-il.

Paul El Kharrat aka Wiki Paul, connu pour avoir enchaîné 152 victoires dans l'émission Les 12 coups de midi, est venu s'exprimer sur l'importance de Viva for Life. Il a partagé un beau moment de complicité avec Adrien Devyver lors de son passage à l'antenne, où ils ont pu discuter syndrome Asperger et hyperactivité.

Ces propos n’ont pas laissé Adrien indifférent : "Je vous vous faire une petite confidence Paul, je souffre moi d’un syndrome du TDAH – un trouble de l’attention avec de l’hyperactivité - et j’ai aussi écrit un ouvrage qui est sorti récemment sur cette thématique. Et ça m’a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir l’exprimer et d’expliquer à quel point c’est parfois difficile de s’organiser, de maintenir des relations, etc. Et je trouve ça très touchant, de la part de personne comme vous, de mettre des mots pour faire évoluer les mentalités."

Et Wiki Paul de lui répondre : "Je suis bien content, même si vous n’êtes pas autiste, que vous puissiez en parler. Ce n’est pas toujours facile à gérer, à vivre tous les jours. Et si ça peut aider les autres, alors c’est super ! Il faut vraiment l’exprimer, en parler et sortir du silence."

Il n’en faudra pas plus pour qu’Adrien déclare : "Bon écoutez, je vous propose un petit deal : vous laissez hors antenne vos coordonnées au régisseur, moi je vous donne les miennes, et on fait un petit échange de bouquin ? Comme ça, on pourra découvrir chacun à notre tour ce qu’on a eu envie d’exprimer !"

Et bien sûr, Paul est partant : "Ok, ça marche Adrien ! D’ailleurs, si je peux me permettre… vous êtes un sacré rigolo sur le grand cactus, franchement on s’amuse bien, vous me faites bien rire !"

Sans aucun doute, une amitié est née ce samedi soir à Viva for Life. C’est ça aussi la magie de cette opération.