Viva for Life Tour avec Belfius : un défi magique à relever aujourd’hui au Luxembourg !

Après une première journée de défi réussi, Fanny et son équipe se réveillent en pleine forme dans le bus du Viva for Life Tour pour rejoindre l’agent de Belfius qui va donner à notre présentatrice préférée son second défi, en accord avec l’ambiance actuelle : décorer un sapin de Noël dans la province du Luxembourg !

Un défi qu’elle va pouvoir relever avec l’aide de nombreuses personnes dont Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting de Charleroi, qui offre de jolies boules à Fanny. Mehdi a relevé le défi "500 signatures" pour lequel les supporters qui venaient habituellement voir des matchs au stade ont donné 5 euros dans une grande bâche étendue sur l’ensemble du terrain. Un défi qui leur a permis de récolter 5000 euros.

Tout est bon pour trouver de quoi décorer le sapin… tout ? Heureusement que Fanny arrête ses équipes un peu trop enthousiastes avant qu’elles ne piquent les éclairages de Noël de la ville de Charleroi !

Arrivée devant une agence Belfius de la province du Luxembourg, Fanny se met à décorer le sapin mais… avec des gants de boxe ! Vous conviendrez qu’il n’est pas facile de faire de jolies décorations précises avec une entrave pareille ! Et pourtant, portée par la solidarité ambiante, Fanny réalise son défi avec brio.

Belfius a lancé ce défi à Fanny parce que depuis plusieurs années, des agents se mobilisent au profit de Viva for Life en vendant des sapins. Sur 5 ans, plus de 6500 sapins ont été vendus et plus de 75.000 euros récoltés pour les enfants démunis de Viva for Life. Cette année, les agents n’ont pas pu vendre de sapins (Coronavirus oblige) mais ils sont boostés à fond pour l’année prochaine !