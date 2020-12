Viva for Life Tour avec Belfius : revivez les premiers moments du bus dans le Hainaut

Cette année, pas de boule Viva for Life mais un bus pour Fanny Jandrain qui lui permet de partir à la découverte des défis et de leurs organisateurs. Le bus de Viva for Life, en partenariat avec Belfius, parcourt les routes de la Wallonie et Bruxelles afin de vous faire vivre au plus près, et avec respect des gestes barrières, le déroulement des défis qui restent le cœur de l’opération, et même en période de crise sanitaire ! Chaque jour, Fanny partira à la rencontre des organisateurs de défis mais elle devra aussi relever elle-même un défi au profit de la cause.

On change également l’organisation des défis autour du Viva for Life Tour. Les autres années, Fanny Jandrain lançait un défi aux agents de Belfius. En 2020, c’est l’inverse ! Et quel premier défi pour ce premier jour de cette tournée : l’animatrice a dû grimper un maximum de marche d’escaliers comme le célèbre Stairs for Life proposé depuis six ans par Belfius… en portant des lampes en plus.

Et le bus se devait de passer d’abord par la dernière ville à avoir accueilli l’opération Viva for Life : direction Tournai donc pour Fanny pour vous montrer le défi organisé par Philippe : une balade pour vielles voitures de 144 kilomètres pour 144 participants, comme les 144 heures donc et ils ont récolté plus de 4000€ !

Fanny a ensuite remonté à l’Est de la Wallonie Picarde pour rendre visite à l’école Saint-Nicolas d’Enghien et à l’un de ses élèves, Arthur, qui a créé des masques et les a vendus au profit de Viva for Life pour 2750€ ! Le CHU Tivoli était aussi sur la route de Fanny où Isabelle a révélé le montant de plus de 2500€ ainsi que le Don de Sang de Charleroi qui a récolté plus de 3400€. Le bus s’est ensuite arrêté au Bois du Cazier pour son premier bivouac et réaliser avec l’équipe du Viva for Life Tour le défi Stairs for Life.

Fanny vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du Viva for Life Tour ce 19 décembre en Ardenne.