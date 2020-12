Viva for Life Tour avec Belfius : Fanny organise une Garden-Party dans le Brabant Wallon

La Garden Party du Viva for Life Tour avec Belfius - Viva for Life - 22/12/2020 L'avant dernière journée du Viva for Life Tour avec Belfius se termine dans la joie et la bonne humeur. "Rien d'étonnant puisque Fanny est de la partie" nous direz-vous. et vous aurez raison! Mais cela n'empêche pas de le souligner encore une fois. Ce 22 décembre, Fanny et le bus ont foulé les routes du Brabant Wallon pour rencontrer des bénévoles qui veulent tous bien faire et augmenter encore un peu la cagnotte. C'est Maxime qui lui remet le défi du jour à Fanny : organiser une garden party qui respecte toutes les mesures Covid. Direction Limal où Sacha Nathan et Martin attendent Fanny pour lui remettre le chèque de 660 euros et des cotillons pour le défi du jour. C'est ensuite à Ottignies qu'un chèque de 4349 euros est récupéré chez "Quand les mamies s'en mêlent" qui ont tricoté à n'en plus pouvoir pour récolter de l'argent pour la cause de Viva for Life. Et enfin, le magasin "Tape à l’œil" à Waterloo qui apporte 6500 euros à la cagnotte en plus de mannequins pour remplir sa Garden Party.