Viva for Life Tour avec Belfius : Fanny Jandrain est de retour à Reyers ! Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu…

Dernière ligne droite pour le Viva for Life Tour avec Fanny Jandrain - Viva for Life - 23/12/2020 Ce mercredi 23 décembre marquait la dernière journée du Viva for Life Tour avec Belfius et le grand retour de Fanny Jandrain vers le cube et Reyers. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu ... Une journée pleine de surprises qui implique une ferme, une panne et beaucoup de pluie !