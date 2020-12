Viva for Life Tour avec Belfius : Fanny en Reine des neiges, pousse la chansonnette à Namur

Le bus du Viva for Life Tour en partenariat avec Belfius, après avoir sillonné les routes du Hainaut avec un défi Stairs for Life, de la province de Luxembourg avec la décoration d'un sapin de Noël et de la province de Liège avec un défi bien sportif, faisait escale dans la province de Namur avec un défi musical qui a du goût : créer une comédie musicale sur la cuisine ! Une activité qui permettra à Fanny Jandrain de se lancer dans de superbes vocalises !

Fanny et son équipe se sont d'abord arrêtées à Spy pour recevoir des costumes pour leur défi comédie musicale et rencontrer Stéphanie et ses enfants qui ont récolté plus de 2000€ grâce à une vente de pâtisseries maisons, tout comme à Mettet où Lallie et sa maman ont rapporté plus de 700€ à la cagnotte de Viva for Life. Fanny Jandrain a ensuite pris la direction de la Cité des Ours à Andenne où une somme de plus de 7400€ a été récoltée.

Les ours ont même accompagné Fanny faire des courses pour rajouter des ingrédients à la recette de ce défi.

En route vers Namur, Fanny s'est exercée au chant en s'inspirant des plus grandes comédies musicales avant de rencontrer le dessinateur Hubert qui a pu rassembler jusqu'à 2340€. Dernier équipement décelé par Fanny, une magnifique robe de la princesse Elsa de La Reine des neiges. Il ne manque plus qu'un décor féerique pour cette comédie musicale... rendez-vous au Château de Namur !

Fanny y a tenté une petite recette tout en chantant qui a été relevé haut la main ! Ce défi a été organisé en rapport avec les ventes de boules de Noël en chocolat Galler chez Belfius qui depuis 7 ans ont rapporté 30000€ au profit de Viva for Life.

Bon appétiiiiiiiit !