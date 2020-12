Viva for Life Tour avec Belfius : Fanny dépense des calories pour le défi du jour !

Le bus de Viva for Life, en partenariat avec Belfius, parcourt chaque jour les routes de la Wallonie et Bruxelles. L’objectif : vous faire vivre au plus près le déroulement des défis qui façonnent l’ADN de l’opération, avec le respect des gestes barrières bien sûr ! Fanny et son équipe viennent donc à la rencontre des organisateurs de défis et relève elle-même un défi au profit de la cause chaque jour.

Fanny Jandrain a déjà réussi deux défis à bord du Bus du Viva for Life Tour : monter un maximum de marches d’escaliers dans le Hainaut et décorer un sapin de Noël dans le Luxembourg. Et ça ne fait que commencer : "On n’est pas fatigués !" comme le dit Fanny.

Pour cette troisième étape, le Tour Bus part la rencontre de Jean-Luc, qui lui délivre le défi du jour. Et Fanny n’est pas très enchantée. Elle va devoir en effet pédaler 45 minutes sans s’arrêter durant la quotidienne de ce dimanche soir. Ce n’est pas gagné, elle qui n’est pas sportive et qui "déteeeeeeste le vélo". Heureusement, Fanny s’est entraînée toute la journée pour pouvoir honorer ce nouveau défi.