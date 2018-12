Viva for Life Tour à Thuin

Cette année, relevez le défi de la boule rouge avec Fanny Jandrain ! Quelle ville fera le meilleur temps ? Après Herve hier, c'est Thuin qui va relever le défi aujourd'hui.

Ce mercredi 19 décembre, de 16h à 20h, Fanny Jandrain aura besoin de votre aide pour pousser la boule rouge à travers différents obstacles.

Tout le monde peut participer à une condition : faire un don au profit de l'opération Viva For Life qui a pour but de venir en aide aux familles et enfants précarisés. Vous avez envie de participer? Rendez-vous sur la Place du Chapitre de Thuin.

Ce sera également l'occasion de boire un petit vin chaud et de déguster les spécialités d'une dizaine de food trucks présents sur la place.

Dès 18h, Mothercover , le groupe belge de cover rock qui vaut le détour mettra le feu à la place.

Et pour les sportifs, un jogging nocturne au profit de Viva for Life démarrera de la place du Chapitre à 18h30 avec 2 parcours de 7km et 10 km qu'il sera aussi possible de faire en marchant.