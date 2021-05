Viva for Life : sortir les familles du sans-abrisme, la mission de l’asbl L’Ilot

L’Ilot propose un accueil d’urgence, un hébergement temporaire à Bruxelles et en Wallonie, un accompagnement vers le logement et vers l’emploi. L’asbl veille également à améliorer la santé alimentaire de ses bénéficiaires. Parmi ses plus jeunes visiteurs, l’asbl compte 140 enfants de 0 à 6 ans accueillis chaque année .

"C’est le premier pas à franchir pour sortir de la rue. C’est le premier catalyseur d’aide. Des personnes perdues qui ont passé plusieurs nuits en rue arrivent au Centre et c’est là qu’on commence à remonter l’échelle. Les centres de jour travaillent à offrir une aide de première nécessité pour attirer un public en demande et lui permettre de franchir les étapes suivantes. L’ensemble des dispositifs de première nécessité qu’offrent les centres de jour servent 'd’accrochage' pour ensuite aider les personnes au niveau psychosocial, administratif etc. Avoir un horaire, un rythme, du lien social permet de finalement retrouver de la dignité trop souvent abîmée par la rue."

"Soutenir des asbl comme l’Ilot via Viva for Life, c’est d’abord soutenir des asbl près de chez soi. Il ne faut pas croire que la pauvreté se situe seulement dans le 'tiers-monde' ; elle est au coin de la rue. Je trouve le projet de l’Ilot très porteur car quand on aide les sans-abris, c’est souvent de la première nécessité : nourrir, loger pour un soir, offrir une douche… Et bien sûr, c’est primordial et absolument nécessaire. Mais dans ce projet financé par Viva for Life, on va encore plus loin dans l’accompagnement, notamment vers un logement et vers la formation à l’emploi, pour permettre aux personnes aidées de sortir de la rue."

Noemie, 28 ans, donatrice