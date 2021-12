Viva for Life : Siméon, 6 ans, atteint les sommets de son défi en grimpant l'équivalent du Mont Blanc

Siméon 6 ans grimpe l'équivalent du Mont Blanc pour Viva for Life - Viva for Life - 20/12/2021 Ce petit garçon originaire de Saint-Hubert dans la province de Luxembourg a grimpé 4809 mètres en randonnée, l'équivalent de la hauteur du sommet de l'Europe. Il a récolté 5180€ au profit de Viva for Life pour ce défi !