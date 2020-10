Viva for Life se réinvente cette année pour plus de solidarité

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaîne de solidarité qui se déploie pour soutenir Viva for Life et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Entre 0 et 6 ans, la qualité de l’environnement et des interactions de l’enfant avec son entourage ont des rôles décisifs sur son développement. C’est pourquoi il reste nécessaire d’aider les associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté.

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaine de solidarité qui se déploie pour soutenir l’opération et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Cette année, plus que jamais, on compte sur votre générosité !

2020, tous solidaires !

Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Entre 0 et 6 ans, la qualité de l’environnement et des interactions de l’enfant avec son entourage ont des rôles décisifs sur son développement. C’est pourquoi il reste nécessaire d’aider les associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté. En 7 éditions, l’opération a permis de soutenir 608 projets concrets qui contribuent au développement positif de ces enfants. Mais l’urgence demeure. La crise sanitaire que nous traversons amplifie les besoins au sein des associations. Les personnes précarisées se retrouvent dans une difficulté accrue. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life pour récolter un maximum de dons et de continuer à sensibiliser à la cause. De nombreuses associations attentent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions ! Cette année est bouleversée par la pandémie, et cette édition 2020 de Viva for Life se voit aussi confrontée à de nombreux défis pour pouvoir exister tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Tournai qui a témoigné d’une formidable mobilisation lors de l’édition 2019, ne pourra malheureusement pas accueillir le cube de verre sur sa Grand Place cette année. La Ville de Tournai et la RTBF ont préféré suivre des mesures sanitaires liés à l’évolution de la pandémie et sécuriser l’opération Viva for Life au sein du site de Reyers. Toutes les mesures de sécurité en vigueur seront garanties pour le personnel de la RTBF qui s’engage sur cette cause.

Un trio engagé

2 images © Martin Godfroid

Toujours aussi motivés et engagés, Sara, Adrien et Ophélie se relayeront dans un studio durant 6 jours et 6 nuits, pour un marathon de 144 heures d’antenne à suivre en direct sur VivaCité et sur Auvio. Les meilleurs moments se retrouveront en télévision à travers 8 émissions sur La Une, sur le web et sur les réseaux sociaux de Viva for Life.

Une plus grande interaction avec le public !

Le contexte de distanciation nous incite aussi à explorer de nouvelles formes d’interactivité, avec une participation digitale du public, dans les différents défis, ou en soutien aux animateurs via un "Fanwall". Invités, artistes, témoins feront leur entrée dans le studio via cet écran de liaison. Le public pourra vivre une expérience proche de celle des animateurs en participant aux 12 défis de Viva for Life. Chez eux et à leur propre rythme, ils pourront réaliser les 12 défis proposés par des personnalités de la RTBF en 144h maximum (soit 6 jours), en famille ou en solo.

Une formule inédite du Viva for Life Tour

© Tous droits réservés Le 17 décembre, le nouveau bus du Viva for Life tour entamera une tournée itinérante à travers la Wallonie et Bruxelles. Fanny Jandrain ira à la rencontre des organisateurs de défis qui partout en Fédération Wallonie-Bruxelles se mobilisent pour la cause. Les équipes suivent de près l’évolution des mesures sanitaires et le dispositif de l’opération pourra à tout moment être adapté en fonction des règles de sécurité en vigueur.

Les défis restent l’ADN de Viva for Life

Partout en Wallonie et à Bruxelles, des centaines de personnes répondent à l’appel lancé par la RTBF. Citoyens, écoles, entreprises débordent chaque année d’originalité pour organiser des défis. Ces défis sont l’ADN de Viva for Life et le témoin de l’engagement constant du public. Réaliser un défi en 2020, c’est possible ! En cette année bouleversée, les organisateurs de défis rivalisent de créativité pour continuer à proposer des projets respectant les mesures sanitaires en vigueur. La preuve avec Bernard Hubert qui marche pour la bonne cause. Suivez ce lien pour découvrir le portrait d’un organisateur de défi motivé et motivant. Alors pourquoi pas s’en inspirer ?

Mobilisez-vous dès maintenant

Lancez votre défi Pour enregistrer votre défi, rendez-vous sur vivaforlife.be Créer une page de collecte en ligne : Une naissance ? Un marathon ? Une journée au boulot en père Noël ? Toutes les occasions sont bonnes pour se lancer un défi et collecter des dons. Rendez-vous sur agir.vivaforlife.be Faites un don Du 17 au 23 décembre, il est possible de faire un don : Via le call center de l’opération au 0800/30 007 ; En ligne sur le site www.vivaforlife.be ; Par SMS au 4001 (Tapez votre numéro de compte suivi d’un espace suivi du montant de votre don) ; Par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737 Les donateurs utilisant le site web et le call center peuvent choisir un morceau de musique qui sera diffusé sur les antennes de VivaCité. Pour tout don à partir de 40€ effectué, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 60%. Une mesure exceptionnelle mise en place par le gouvernement pour cette année 2020. Par exemple, si vous faites un don de 100€, vous ne payez en réalité que 40€ ! Devenez bénévole Pour répondre au téléphone au call center Viva for Life, contactez Isabelle Gilbert (igi@rtbf.be).

Viva for Life sera au rendez-vous en décembre, en version confinée, dans le respect des règles sanitaires. En effet le besoin criant de soutien aux enfants précarisés est plus que jamais d’actualité. La crise sanitaire les frappe plus cruellement encore. Viva for Life est probablement plus utile que jamais et nous adapterons le format aux circonstances pour rendre possible cette année ci aussi l’expression de nos solidarités. Les équipes sont plus que jamais motivées et mobilisée pour ce grand rendez-vous de la solidarité qui prend encore plus de sens cette année. Jean-Paul Philippot, Administrateur Général RTBF

Retrouvez toute l'actu de l'opération sur www.vivaforlife.be