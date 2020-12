Viva for Life : Sara sans voix face au don extrêmement généreux de Joseph

Sara De Paduwa a eu droit un appel très généreux de la part de Joseph en faveur de Viva for Life. Ce dernier a en effet décidé de verser la somme de 75.000€ pour soutenir les associations qui viennent en aide aux enfants dans le besoin.

"J’ai donc toujours essayé d’aider les personnes car je me suis dit : 'Dans la vie on est de passage et on ne perd pas son temps'" a-t-il déclaré.

Et si Joseph tient ce discours c’est parce qu’un de ses proches, une personne avec énormément de moyens, "a raté sa vie, a fait autre chose que faire des dons et penser aux autres et cela a mal fini ". Cette personne très riche à laquelle il pense, sans vouloir rentrer dans les détails, a donc finalement connu un grand malheur.

Si vous avez plus d’argent qu’il ne faut, faire un don, c’est bon pour l’équilibre, cela fait du bien aux autres et à vous-même.

Joseph Wirtz est impliqué depuis ses 9 ans dans les opérations caritatives. Il participe en 1957 avec les Louveteaux à la première édition de l’ex-Cap48 : 488100, en récoltant des dons en faisant du porte-à-porte. Il fonde plus tard l’association Mon toit à toi, une asbl uccloise qui distribuait des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin.

Et Joseph démontre une fois de plus son extrême bonté avec un don hautement généreux à Viva for Life de… 75.000€.

Il avait déjà versé la même somme à Cap48 et explique pourquoi il tenait à aider autant les jeunes atteints d’un handicap que les enfants vivant dans la précarité. Celle-ci provient de l’héritage d’une dame âgée, surnommée Mademoiselle, qui lui a proposé il y a plusieurs années de créer une structure utile aux enfants. Avec son aide, Joseph et ses amis ont pu créer une ludothèque avant de la changer trois ans plus tard en une banque alimentaire à Uccle qui a existé pendant 33 ans.

"Comment on peut être une si belle personne comme vous Joseph. On a bien compris les moyens financiers sont grâce à Mademoiselle mais vous auriez pu en faire autre chose, donner moins ou garder pour vous car c’est horrible c’est ça l’être humain, mais on est parfois égoïste" a assuré Sara De Paduwa, très touchée par le don réalisé par Joseph au point d’en rester bouche bée : "Je ne sais pas quoi vous dire, félicitations !".

Joseph a tenu enfin à remercier ceux qui ont été derrière ce projet de banque alimentaire : ses amis Alex et Christian et son épouse Patricia avant de conclure :

Recevoir c’est bien et pouvoir donner c’est encore bien aussi et c’est peut-être même mieux de pouvoir donner que de recevoir.

Agir ensemble pour réduire les conséquences de la pauvreté chez les enfants c’est s’offrir, à tous, le plus beau cadeau pour cette fin d’année. Nous avons besoin de vous. Ensemble, nous pouvons réduire les inégalités. Sans vous on n’y arrivera pas. Faites un don !