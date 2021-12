Viva for Life : Sara De Paduwa au bord des larmes en découvrant les images de l’Interstice

L’Interstice de Laeken est une des associations soutenues par Viva for Life. Elle accueille les enfants du quartier pour leur éviter de subir la pauvreté de leurs familles en leur permettant de faire des activités, de se construire et de s’épanouir.

Grâce à vos dons, Viva for Life soutient de nombreux projets d’associations. Parmi celles-ci, il y a L’interstice, qui accueille les enfants du quartier en situation de précarité. Située à Laeken, en région bruxelloise, elle agit à l’interstice des grandes institutions comme les écoles, le quartier ou la famille pour combattre les injustices que les enfants du quartier subissent au quotidien. La précarité de ces enfants peut être présente sous de multiples formes : Ils sont mal logés à la maison, ou leurs besoins primaires ne sont pas remplis. Parfois, ce sont des choses simples comme le fait le pouvoir faire leurs devoirs dans de bonnes conditions, pouvoir lire un livre ou faire des activités extérieures. L’interstice leur offre un cadre rassurant avec des personnes présentes pour eux, comme une deuxième famille, et leur permet de se construire et de s’épanouir.

Bernard Devos, délégué général aux droits de l’enfant et président du jury Viva for Life, l’affirme : "On ne peut pas dire que les choses d’année en année. Si on veut sortir les enfants de la pauvreté, il faut une autre justice fiscale, il faut augmenter les revenus des familles et les revenus de remplacement et individualiser les droits sociaux".