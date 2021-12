Viva for Life : revoir le showcase de Soprano sur la Grand-Place de Tournai

Soprano le showcase - Viva for Life - 17/12/2021 Soprano a accompagné les trois animateurs dans le cube en début de soirée. Il a performé, comme à son habitude, sur son tube Dingue qui a fait plaisir au public présent sur la place (tout en sécurité Covid). Après avoir discuté avec les animateurs et soutenu la cause qui le touche, il est revenu sur la scène (toute belle cette année) pour offrir un showcase exclusif à tous ceux qui ont pu avoir des tickets pour cette soirée de lancement.