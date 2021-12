Viva for Life : Revivez le showcase du jeune bruxellois Ola sur la Grand-Place de Tournai

Ola, c’est un jeune auteur-compositeur-interprète bruxellois de 22 ans. Vous l’avez peut-être découvert lors de la saison 8 de The Voice où il avait atteint la demi-finale. Il était présent ce soir sur la Grand-Place de Tournai lors de showcase pour Viva for Life.

Ola, 22 ans à peine, a amené une atmosphère groovy sur le Grand-Place de Tournai ce mardi 21 décembre. Pour l’occasion, il a interprété Tell Me Less et Long Night, deux de ses titres issus de son premier EP My Favourite Mistakes sorti en septembre dernier. Une cinquième soirée qui se clôture en beauté ! Dans son deuxième morceau interprété lors de son showcase, Long Night, l’artiste prend du recul sur tous les excès de la vie nocturne propres à son âge. Un point de vue plutôt mature pour son jeune âge !