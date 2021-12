Viva for Life : revivez le showcase de La Zarra sur la Grand-Place de Tournai

La Zarra, c’est le nom de scène de Fatima Zahra, une autrice, compositrice, interprète québécoise qui nous a fait l’honneur de venir performer à Tournai pour soutenir la cause de Viva for Life.

On ne connaît pas encore son nom sur la scène francophone belge mais son titre "Tu t’en iras" Plus tôt dans la journée, elle était venue rencontrer Sara de Paduwa et Ophélie Fontana, sous le charme de son accent léger. Déjà 13 millions de stream de sa chanson, une surprise pour elle qui n’arrive pas vraiment à se rendre compte de ce que cela représente.

Elle est venue exprès du Canada pour soutenir la cause qui la touche beaucoup !

Vu qu’on ne la connaît pas beaucoup, Sara lui propose un speed dating (on vous rassure, ce n’est pas pour lui proposer un rendez-vous galant). La Zarra doit chaque fois répondre à la question de Sara avec un seul mot :