Viva for Life : revivez le showcase de Clara Luciani

Après avoir enfermé nos trois animateurs, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, dans le cube de Viva for Life, Clara Luciani a régalé le public de la Grand-Place de Tournai avec un showcase unique.

La chanteuse a interprété son tube "Respire encore". Pour son deuxième titre, "Le reste", elle a pu compter sur l’aide des 700 personnes venues assister au show, qui ont entonné en chœur le refrain entêtant de la chanson.

Vous le savez sûrement, parce que tout le monde vous le dit, vous êtes le meilleur public !

Avec sa douce voix, Clara Luciani, qui n’hésite pas à déclarer son amour au public belge, a terminé ce showcase inédit, qui a fait bouger les animateurs du cube, avec un autre tube, encore un : "La grenade". Et l’artiste de préciser que c’est en Belgique que le titre a été joué pour la première fois, et a commencé l’ascension qu’on lui connaît.

Clara n’a pas été la seule à fouler la scène de Viva for Life pour cette grande soirée de lancement. Soprano et le duo de dj’s Polo & Pan, auteurs de l’hymne de cette édition 2021, "Ani Kuni", ont également assuré le show. Des artistes engagés pour la belle cause qu’est Viva for Life.