Viva For Life : revivez en images cette folle semaine de générosité!

Pendant 6 jours et 6 nuits, nos trois animateurs n'ont cessé de vivre un véritable ascenseur émotionnel. On vous a concocté un récapitulatif non exhaustif de ces grands moments de cette 7ème édition. Revivez 144 heures du rire aux larmes.

Loïc Nottet enferme les animateurs Revivez en images cette folle semaine de générosité! - © MARTIN GODFROID Tout a commencé le 17 décembre 2019, lorsque Loïc Nottet a fermé, derrière Sara, Ophélie et Adrien, la porte du cube. Dès ce moment-là, plus moyen de faire marche arrière. C'est parti pour 144 heures !

Patrick Bruel partage la scène avec Adrien C'est du jamais vu dans Viva For Life ! Si vous nous suivez depuis le début, vous n’avez pas pu manquer ce grand moment de scène. Patrick Bruel, sur scène, et Adrien, dans le cube de verre, ont mêlé leurs voix sur le tube "Alors regarde" en direct. Patrick Bruel partage la scène avec les animateurs - Viva For Life 2019 - 20/12/2019 Patrick a partagé la scène avec les animateurs pour chanter "Alors regarde". Un très beau moment de partage.

Des défis plus fous les uns que les autres Viva For Life, c'est aussi une série de défis lancés par nos partenaires. Chaque jour, nos trois animateurs avaient 24 heures pour relever un nouveau challenge.

Des larmes... Viva For Life, ce sont aussi de nombreux témoignages. Marion Jaumotte a eu l'occasion de recueillir le témoignage de Benoît Goutière, dont le fils, Tao, est décédé dans un accident de voiture il y a quelques mois. Tao aimait et soutenait Viva For Life depuis le début de l'opération, il faisait chaque année un don. Sara n'a pu retenir son émotion face à ce récit... Moment émotion pour Sara après le témoignage d'un papa qui a perdu son fils - Viva For Life 2019... Sara craque après avoir entendu le témoignage d'un papa, recueilli par Marion Jaumotte

Beaucoup de larmes Cinquante heures après le début de Viva for Life, après de nombreux témoignages dans le studio de verre et à la boite à dons, Ophélie a pris conscience du défi à relever. Une réalité qu'elle a tenu à partager dans la social room... Ophélie Fontana, en larmes, attend votre soutien! - Viva For Life 2019 - 19/12/2019 Ophélie s'est confiée cet après-midi dans la Social Room du cube de Viva for Life. Elle craint de ne pas arriver à mobiliser assez de dons, car plus que jamais, nous avons besoin de votre générosité.

Toujours plus de larmes Vendredi soir, alors que Renaud Rutten était invité dans le studio de verre, sa femme lui a fait une petite surprise. Barbara a tenu a partager sa fierté. La fierté de voir son compagnon s’engager pour la cause. Une nouvelle preuve que dans ce studio tout peut arriver et que le rire peut laisser place à l’émotion très rapidement… Renaud Rutten touché par l'appel de la femme de sa vie - Viva for Life 2019 - 21/12/2019 "Je suis fière de toi", l'humoriste belge a reçu un beau message de sa femme Barbara dans le cube de Viva for Life.

Des nuits folles Invités, défis ou encore surprises, les nuits se suivent mais ne ressemblent pas. Et ce, pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Des témoignages poignants C'est un témoignage fort qu'a présenté Sylvie Honoré à Adrien Devyver vendredi à l'antenne de Viva for Life. Adrien et Sylvie étaient tous deux émus à l'écoute de la déclaration de Sophie. Sophie : "Cette année on a dû lui expliquer qu'il n'y aurait pas Saint-Nicolas" - Viva For Life... Le mari de Sophie est atteint de mucoviscidose. Le couple a 2 enfants : un ado de 13 ans et un petit garçon de 7 ans. Ils doivent donc vivre à 4 sur le seul salaire de Sophie.

De nombreux artistes engagés Maelle - © MEESSEN Timote Arcadian - © MEESSEN Timote Loïc Nottet - © Loc LARIDANT Loïc Nottet, Angélina, Tryo, Les Innocents, Gauvain Sers, Arcadian, Maëlle, Tanaë, Patrick Bruel, Boulevard des airs, Antoine Elie, Ozya, Black M, Erza Muqoli, Mister Cover, Jean-Baptiste Guégan, Silvàn Areg, Goldman Mania, Vitaa et Slimane et Mister Cover... Nombreux sont les artistes qui ont donné de la voix pour Viva For Life. Merci à eux ! (Cliquez sur une image pour faire défiler toutes les photos)

Et beaucoup d'amour... Invité dans le cube pour passer la dernière nuit de l'édition 2019 de Viva For Life, Vincent Langendries n'est pas venu les mains vides... Vincent Langendries revisite "Champs Elysées" - Viva for Life 2019 - 23/12/2019 Invité dans le cube de Viva for Life pour passer la dernière nuit d’enfermement avec Ophélie Fontana et les invités du cube, Vincent Langendries n’est pas venu les mains vides…

Libérez, délivrez ! Après 144h, nos animateurs ont enfin été libérés ! Après 6 jours et 6 nuits enfermés dans le studio de verre à Tournai, Sara, Ophélie et Adrien viennent d’être délivrés par Slimane.

5.658 352 MERCIS ! Record battu ! La septième édition de Viva for Life s'achève avec un beau montant, 5.658 352€. Un gigantesque merci pour votre générosité ! Record battu pour Viva for Life: MERCI! - Viva for Life - 23/12/2019 La septième édition de Viva for Life s'achève avec un beau montant, 5.658 352€. Un gigantesque merci pour votre générosité !