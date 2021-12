Viva for Life : Retour sur la première nuit de Marco dans le cube

Pour sa première nuit dans le cube de Viva for Life, Marco n'a pas eu le temps de s'ennuyer : Visite de ses collègues de Tipik, chanson acoustique de Noël et défis, c'est un plutôt bon départ ! Retour les évènements marquants de cette première nuit à Tournai.

Marco, Lara et François chantent "C'est Nowel", leur titre d'équipe - Viva for Life - 18/12/2021

Marco, Lara et François chantent "C'est Nowel", leur titre d'équipe - Viva for Life - 18/12/2021 Pour sa première nuit dans le cube de Viva for Life, Marco n'a pas eu le temps de s'ennuyer : Visite de ses collègues de Tipik, chanson acoustique de Noël et défis, c'est un plutôt bon départ ! Retour les évènements marquants de cette première nuit à Tournai.

Pour sa première nuit dans le cube de Viva for Life, Marco n’a pas eu le temps de s’ennuyer : Visite de ses collègues de Tipik, chanson acoustique de Noël et défis, c’est un plutôt bon départ ! Retour les évènements marquants de cette première nuit sur la Grand-Place de Tournai. Quelques heures avant son entrée dans le cube de Viva for Life ce vendredi 17 décembre, Marco était l’invité du 8/9, où il s’était confié à Cyril et son équipe : "C’est plus la prod que j’appréhende, ils m’ont demandé mes phobies… ils m’ont posé des questions bizarres, donc je me dis qu’ils ont une idée derrière la tête. Mais on est là pour la cause donc on va se donner à 4000%". À 1h50, quelques minutes avant de prendre l’antenne, Sara De Paduwa prend la température auprès de Marco : "Je suis très excité ! Un petit coup de mou parce qu’on est là depuis 20h, et que j’ai dû dormir 15 minutes." Mais pas le temps d’être fatigué puisqu’à peine le flambeau passé, Marco fait un tour du Fanwall pour faire un petit coucou aux courageux téléspectateurs éveillés à 2 heures du matin.

Lara et François rejoignent Marco pour chanter leur titre "C’est Nowel"

Quelques minutes plus tard, Robert amène des invités surprises dans le cube : Marco est rejoint par Lara et François, ses collègues du réveil de Tipik, qui passeront la nuit avec lui pour le soutenir ! François explique "Je t’écoutais dans la voiture pour venir ici, et j’avais beaucoup d’émotions en t’écoutant, et je me suis dit que tu devais en avoir autant ! Un grand moment pour toi, pour les gens qui t’écoutent et pour la solidarité ! Je suis très fier de toi mon bichon !" C’était également l’occasion pour l’équipe de la matinale de Tipik de présenter leur titre de Noël en version acoustique, titre composé avec l’aide d’Alex Germys au profit de Viva For Life, sobrement intitulé "C’est Nowel".

Pralines, Blind tests, Twister… Marco relève les défis

Viva for Life, c’est aussi une série de défis que nos trois animateurs doivent respectivement réaliser en 24 heures. Le premier défi à relever est la réalisation de 1000 pralines au chocolat dans le cube, qui sont ensuite vendues par ballotins de 5 pralines au chalet d’EGGO, sur la Grand-Place de Tournai. Chaque ballotin coûte 5 euros, qui seront tout de suite ajoutés à la cagnotte de Viva for Life. Au-delà de ce premier défi, Marco a également réalisé d’autres défis tels que des blind tests ou encore un Twister revisité :

Marco joue à un Twister revisité - Viva for Life - 18/12/2021 Pour sa première nuit dans le cube de Viva for Life, Marco n'a pas eu le temps de s'ennuyer : Visite de ses collègues de Tipik, chanson acoustique de Noël et défis, c'est un plutôt bon départ ! Retour les évènements marquants de cette première nuit à Tournai.

À 5h40, 20 minutes avant de rendre l’antenne, Lara demande à Marco comment est-ce qu’il se sent après sa première nuit : "Franchement, là, bien ! Mais je serai pas mécontent d’aller faire un petit dodo !" Ophélie arrive pour prendre le relai et avoue avoir dormi entre 30 et 35 minutes. Marco, quant à lui, sera de retour à l’antenne à 14h ! En 8 ans, Viva for Life a permis de financer 760 projets d’associations. Les fonds octroyés ont permis d’augmenter significativement la qualité de leurs interventions auprès des enfants et des familles précarisés. Faites un don.