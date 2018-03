Viva for Life reste à Nivelles!

Fort d’un montant final de dons record de 4.115.330 euros, récoltés fin 2017 au profit de la petite enfance précarisée, la ville de Nivelles, chef-lieu de l’arrondissement du Brabant wallon, retrouvera le cube de verre de VivaCité pour la 6e édition de l’opération du 17 au 23 décembre prochain.

Le 26 février dernier, le jury du Fonds Viva for Life de CAP48 – présidé par le Délégué général aux Droits de l’Enfant, Bernard De Vos - dévoilait les 104 projets retenus et financés cette année au sein d’associations œuvrant dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique francophone. En 5 éditions, ce sont 355 projets qui ont été soutenus grâce aux 14 millions d’euros récoltés! Un fantastique résultat pour la grande action de mobilisation de VivaCité, la radio généraliste de la RTBF - désormais première radio francophone* - soutenue par toute la RTBF et le savoir-faire de son partenaire solidarité CAP48.

282 défis, dont 90 en Brabant wallon et 52 à Nivelles

Ce succès, Viva for Life le doit avant tout à une mobilisation citoyenne exceptionnelle puisque 282 défis bénévoles ont été organisés cette année aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour 225 défis en 2016 et 141 en 2015). Derrière le Hainaut - acquis à la cause depuis le passage du cube à Charleroi (en 2015 et 2016), qui caracole toujours en tête avec 98 défis - le Brabant wallon réalise une progression exceptionnelle avec 90 défis dont 52 pour la seule ville de Nivelles.

30.000 personnes sur place, 430.000 derrière leur télévision

Parmi les 30.000 personnes qui se sont rendues sur la Grand-Place de Nivelles pendant la semaine Viva for Life, de nombreuses écoles et organisateurs de défis sont venus déposer leur chèque et encourager Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril dans leur grand marathon médiatique de 144 heures en direct radio. Un effort relayé sur tous les médias de la RTBF dont 8 émissions en télévision. À noter que la sortie du cube des 3 animateurs, délivrés le 23 décembre par le chanteur Slimane, a été suivie par près de 430.000 personnes en direct sur la Une télévision.

RdV le 23 novembre pour le Gala Viva for Life

C'est donc avec enthousiasme que Viva for Life reprendra ses quartiers au cœur du Marché de Noël de la Cité aclote pour sa 6ème édition, dans une implantation renouvelée.

Le Château du Domaine provincial d'Hélécine accueillera le Grand Gala du Brabant wallon organisé le 23 novembre prochain au profit de l'opération.