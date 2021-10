Viva for Life : remettre les familles en selle grâce au bénévolat

Les familles en demande d’accompagnement sont toujours plus nombreuses. C’est le constat de l’asbl Le Petit Vélo Jaune, qui propose aux familles en difficulté de bénéficier du soutien de bénévoles. Une méthodologie suivie par l’asbl Aid’ucation, soutenue par vos dons à Viva for Life, grâce à sa toute nouvelle structure Tandem.

L’asbl Aid’ucation, basée à Gembloux, a pour vocation de soutenir la parentalité et de favoriser le bien-être des enfants dans les différents milieux de vie. L’asbl souhaite apporter aux familles des clés leur permettant de ne pas se retrouver dans une impasse éducationnelle. L’objectif : porter un regard positif et bienveillant sur les jeunes afin de les valoriser en validant leurs performances et leurs compétences. Pour ce faire, l’asbl a mis en place des groupes de parole, des soutiens individuels à la parentalité ou encore des interventions en écoles et stages.

Grâce à vos dons à Viva for Life en 2020, Aid’ucation a pu ajouter une nouvelle corde à son arc avec son tout nouveau projet "Tandem" qui propose l’accompagnement régulier, gratuit et de proximité aux familles en situation de précarité, de fragilité et/ou d’isolement. Cet accompagnement s’appuie sur la méthodologie et l’expérience de l’asbl le Petit Vélo Jaune, qui travaille main dans la main avec des "coéquipiers". Ainsi, le projet Tandem s’appuie sur des bénévoles, les "Aid’", qui viennent prêter main-forte au sein des familles, dans leur milieu de vie, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et redonner confiance aux parents. "Mieux équipés, ils pourront ensuite transmettre le meilleur à leurs enfants."