Viva for Life : Raphaël et Stéphane relèvent le défi et font des tours à vélo de la Grand-Place de Tournai

Raphaël Scaini entame son défi : Faire des tours de la Grand-Place de Tournai à vélo - Viva for... Cette deuxième nuit sur la Grand-Place de Tournai fut au moins tout aussi mouvementée que la première. Karaoké, déclarations d'amour et performances sportives : nos animateurs n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Ils ont été rejoints par Raphaël Scaini, un des vétérans du cube de Viva for Life lors de la première édition à Liège en 2013, et Stéphane Piedboeuf.