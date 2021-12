Viva for Life : quand Marco réveille son frère à l’île de la Réunion !

Il est 6h du matin là-bas, 3h chez nous, et le pauvre James sort à peine de son lit. Que ne ferait-on pas pour soutenir son frère ? Mais c’est sûr que comme Marco, nous aussi on aurait bien voulu être sur place pour profiter de la chaleur, du soleil, et des chemises à fleurs.

Mais Marco ne perd pas le nord, et doit taper sur les doigts de son frère, car il n’a pas encore fait de don ! Car oui, même depuis l’île de la Réunion, comme partout en France et à l’étranger, on peut regarder les aventures de Marco, Sara et Ophélie dans le cube en direct sur Auvio, et on peut surtout faire un don !

Alors que vous soyez en Belgique ou ailleurs, n’hésitez pas et aidez Viva for Life à récolter un maximum de dons pour les associations qui luttent contre la pauvreté infantile.