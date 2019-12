Viva for Life prépare une journée pleine de surprises pour les enfants !

Angelina - Qui dit mieux ? (Clip Officiel) - 04/12/2019 "QUI DIT MIEUX ? " titre disponible ici : https://Angelina.lnk.to/QuiDitMieux Écoutez/commandez l’album « Ma Voie (Edition Collector) » : https://Angelina.lnk.to/MaVoieCollector Suis l'actualité d’ANGELINA sur : Instagram: https://www.instagram.com/angelinaofficiel_/ Facebook: https://www.facebook.com/Angelinaof/ Twitter: https://twitter.com/angelinaofficie Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCieZb0dCSb6yW-gGZgNB_Ow?sub_confirmation=1 Video Director: SHELIS © 2019 MCA, a label of Universal Music France _____ PAROLES On me dit que la nuit porte conseil Qu’Alice a quitté le pays des merveilles On me dit loin des yeux, loin du cœur Que les garçons sont de beaux parleurs On dit qu’après la pluie vient le beau temps Que la vérité sort de la bouche des enfants On dit que les menteurs ne r’gardent pas dans les yeux Que les filles aiment les fleurs Qui dit mieux ? Oho oho oho oho oh… Oho oho oho oho oh… Qui dit mieux? Oho oho oho oho oh… Oho oho oho oho oh… Qui dit mieux? On me dit que sur terre on est trop nombreux Qu’on aimera l’opéra quand on sera vieux On me dit que l’habit ne fait pas le moine Que les musiciens vivent dans des caravanes On dit que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs Et qu’un jour on apprendra de nos erreurs On me dit que la vie, c’est mieux à deux Et que les temps sont durs Qui dit mieux ? Perdus dans tous ces mots qui traînent On se répète à perdre haleine Toutes ces images que l’on sème comme des graines Dans les discours, dans les poèmes Ces préjugés qui nous enchaînent Et qui parfois nous entraînent à la chaîne On dit que dans chaque port on tombe amoureux Que le silence est d’or Qui dit mieux ? Music video by Angelina performing Qui dit mieux ?. © 2019 MCA http://vevo.ly/Jw6pND