Viva for Life : pourquoi nos animateurs et leurs invités ne portent pas le masque dans le cube ?

Vous vous demandez pourquoi, dans le cube de Viva for Life, certaines personnes portent le masque, alors que d’autres non ? On vous en dit plus sur les mesures sanitaires en vigueur pour Sara, Ophélie, Marco et leurs invités.

Avant leur enfermement dans le cube, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier ont présenté un test PCR négatif. A trois ils forment une bulle et ne sont donc pas obligés de porter un masque.

Toute autre personne entrant dans le cube est invitée à présenter un CST valide d’une part, et un test antigénique réalisé une heure avant en pharmacie. Ces deux certificats leur donnent le sésame pour rejoindre Sara, Ophélie et Marco en studio.

Puisqu’ils sont négatifs, ils peuvent ôter leur masque une fois dans le cube. Mais chacun veille malgré tout à respecter les mesures sanitaires afin de pouvoir continuer le marathon solidaire en toute sécurité.

Bien entendu, chacun est libre de garder son masque si il ou elle le désire.

Le Covid nous impose d’être prudents, mais ne nous empêche pas d’être solidaires !