Viva for Life : Pascal Obispo livre une superbe prestation de Millésime sur la terrasse du cube (vidéo)

Pascal Obispo chante Millésime pour Viva for Life - Viva for Life - 19/12/2020 Le chanteur Pascal Obispo a livré une superbe prestation ce samedi 19 décembre lors de la quotidienne TV de Viva for Life. Il a interprété Millésime, une chanson qui aborde l'amour d'un père pour son fils. Une chanson de circonstance et un beau moment plein d'émotions.