Viva for Life : par gène, certains enfants cachent leur pauvreté aux copains de la cour de récré

Cette gêne que les enfants peuvent ressentir a déjà été abordée dans la quotidienne de mardi soir avec Bernard De vos et Anne-Laure Macq. Le délégué général au droit de l’enfant et président du jury Viva for Life explique : “C’est aussi en termes d’image, quand on se sent 'différents' c’est toujours extrêmement difficile. […] On voit bien que le regard est particulier. C’est chouette de voir que les enfants se reconnaissent entre eux malgré 'cette différence'. Et qu’ils sont conscients de certaines réalités mais c’est quand même dommage que ça fasse de telles différences entre les enfants qui pourtant doivent grandir et pousser ensemble”.