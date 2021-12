Viva for Life : Ophélie, partie dormir, revient pour se défouler sur les sardines au milieu de la nuit

Les sardines d'Ophélie - Viva for Life - 19/12/2021 Il y a de ces chansons qui vous touchent par leurs paroles profondes, leurs mélodies transcendantes, leurs souvenirs inoubliables. Visiblement, la chanson "Les sardines" fait partie de ces petites choses spéciales qui touchent Ophélie. Elle avait déjà dit bonne nuit à tout le monde, il était 2h45 du matin, elle devait essayer de récupérer quelques heures de sommeil mais c’était sans compter sur le hasard qui a lancé "Les Sardines". Impossible de résister et même aussi crevée qu’elle était, elle est venue se trémousser dans la danse bien connue qu’on aime tous (ou pas). Les invités ne se privent pas non plus pour sautiller tels des sardines entre l’huile et les aromates.