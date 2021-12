Viva For Life : Ophélie lit un extrait de "La sonate oubliée" avec l’accent de Seraing, un masque et un tuba

Valentin, la nouvelle voix de Musiq3, propose à Ophélie de lire des extraits de “La sonate oubliée”, le roman de l’auteure Belge Christiana Moreau. Le livre parle de violoncelle (l’instrument préféré d’Ophélie), de Vivaldi mais aussi de pauvreté et d’orphelinat.

Valentine Jongen introduit l’extrait : “C’est l’histoire de deux jeunes filles. Lionella qui habite à Seraing et qui est Violoncelliste dans une famille assez pauvre immigrée Italienne, et Ada qui a fréquenté l’Ospedale della Piètà, un orphelinat pour jeunes filles au 18e siècle à l’époque de Vivaldi. On va lire un extrait du moment où ces enfants abandonnés sont déposés devant cet orphelinat pour jeunes filles”.