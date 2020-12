Viva for Life : Ophélie craque devant le courage de ce papa à la rue

Témoignage de Johan pour le Triangle - Viva for Life - 23/12/2020 Viva for Life soutient de nombreux projets d’associations et asbl qui luttent contre la pauvreté infantile et qui permettent à de nombreuses familles d’obtenir le coup de pouce, l’aide qu’il leur faut pour rebondir et supporter la situation dans laquelle ils sont. L’ASBL Le Triangle à Mont-sur-Marchienne fait partie de ses associations qui aident les personnes dans le besoin. Emmanuel Matthieu directeur de l’assoc "le triangle" expliquent qu’ils ont trois services en parallèle. Johan, 30 ans, s’occupe seul de sa fille de 3 ans, Laurélya. Sa fierté, son moteur, sa fille est ce qui lui donne envie d’avancer et de retrouver une stabilité. Il y a peu d’endroits qui permettent aux papas seuls de trouver de l’aide. Une situation délicate. Au Triangle, il a pu trouver une chambre avec une cuisine partagée qui lui permet d’avoir un minimum de stabilité pour pouvoir garder sa fille avec lui. Un accident professionnel, de mauvaises rencontres, on se retrouve sans revenus et plus aucun moyen de payer le loyer. Au Triangle, ils peuvent discuter des solutions pour monter un projet viable afin de retrouver une stabilité. Il culpabilisait de ne pas donner le meilleur à sa fille mais aujourd’hui il peut repartir sur de bonnes bases. J’aimerais un avenir meilleur pour ma fille Malgré tout, elle sent que je suis là pour elle, elle sait que je suis un bon papa et elle me fait des câlins. C’est une fierté.