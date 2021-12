Viva for Life : Moment d’émotion avec une auditrice, elle explique son défi pour une association

Grand moment d’émotion dans le journal des défis de ce matin, où Marco a accueilli une auditrice qui a pu partager avec l’équipe de Viva for Life son implication dans l’ASBL Le Triangle, association qui offre un abri aux familles qui sont à la rue.

Marco a accueilli ce matin Marianne dans le journal des défis, où elle a expliqué son défi pour Viva for Life : "Mon défi n’est pas encore terminé. Ma fille travaille dans l’ASBL Le Triangle, qui accueille des familles à la rue. Ce n’est pas un travail facile, donc pour les soutenir et les aider, en tant qu’ancienne fleuriste, je réalise des compositions florales, et l’intégralité de la vente sera reversée à Viva for Life".

Marco réagit alors et explique qu’il est déjà allé à la rencontre de l’association Le Triangle. "Ça m’a beaucoup touché, surtout l’abri de nuit, qui permet aux familles d’être ensemble. C’est le seul en Wallonie, et c’est payé grâce à vos dons et à Viva for Life. Si on n’était pas là, ces familles n’auraient pas l’occasion d’être ensemble".

Marianne poursuit, la gorge serrée et la voix pleine d’émotion : "J’ai constaté que depuis quelques années, c’est de plus en plus difficile pour eux : les éducateurs, le personnel… Il y a de plus en plus de misère. Avec le Covid en plus, c’est vraiment pas facile. C’est très important de les soutenir et de les motiver à continuer dans ce qu’ils font". En effet, les dons servent notamment à faire des rénovations et à remplacer les structures vieillissantes. Ophélie raconte avoir été à la rencontre de l’association Le Bivouac dans la région montoise, où la moitié des bâtiments ont pu être rénovés grâce à Viva for Life.